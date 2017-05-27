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Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Her maçı önemsiyoruz, Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz. Bu maçta galip gelmek istiyoruz, puan almak istiyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son karşılaşmaları...

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz
AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Her maçı önemsiyoruz, Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz. Bu maçta galip gelmek istiyoruz, puan almak istiyoruz" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son karşılaşmaları Akhisar Belediyespor maçında takım olarak iyi bir performans gösteremediklerini söyledi. Akhisar Belediyespor maçında kadrolarında önemli oyuncularının eksik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ama neticede sahaya 11 kişi çıktık. Bize yakışmayan bir futbol oldu. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. İçerideki son maçımız. Her maçı önemsiyoruz, Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz. Bu maçta galip gelmek istiyoruz, puan almak istiyoruz. Hocalarımızla da görüşüyoruz. Şu anda motivasyon iyi. Bu maçta herkesin diğer maçlara göre daha motive olacağını düşünüyorum. Galatasaray'la oynadığımız ilk maçta Vagner yoktu, şu anda sadece Kenneth cezalı ve bir eksiğimiz var. İnşallah iyi bir maç olacak" dedi.
YENİ SEZON ÇALIŞMALARI
Yeni sezon çalışmalarına başladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız sürekli maç izliyor, geçen hafta 8 maç izlediler. Hem yurtiçi hem yurtdışında çalışmalarımız var. Kısa zaman içerisinde hocalarımızla da oturup konuşacağız. Neler yapmamız gerektiğini, eksik bölgelerimizi sorup ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.
'KİMİN NE DEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL'
Kulübün teknik direktörü Safet Susic'in Bursaspor ve Konyaspor ile anıldığı yönünde çıkan haberleri de eleştiren Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Ben bunların dedikodu olduğunu düşünüyorum. Safet Susic hocanın 1.5 senelik sözleşmesi olduğunu bahsettiğiniz kulüpler biliyor. Böyle bir düşünce olsa benim mutlaka haberim olur. Basında malzeme olmadığında yaratıyorlar, geleneksel artık. Bizim ağzımızdan çıkmayan haberlerin hepsi asılsızdır. Bizim hocalarımızla sözleşmemiz devam ediyor, kimin ne dediği önemli değil. Hocalarımız da Alanyaspor'un başında kalacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca biz kiralık oyuncularımızdan da memnunuz, onlar da bizden memnun. İyi bir performans sergilediler. Kendilerinden önümüzdeki sene de faydalanmak istiyoruz. Kulüplerle görüşeceğiz ve olağanüstü gayret sarf edeceğiz, tutabileceğimizi tutacağız. Bu konuda da başarılı bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum."

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