ENGİN ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlar sürüyor. Akdeniz ekibi son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'da görev alan Erol Bulut ile görüşmelere devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor. Ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Ancak şu an için kesinleşmiş bir durum yok. 24 saat içerisinde olumlu bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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