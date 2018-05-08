Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır”

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Şimdi çok önemli bir Sivas maçı var. Puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Önümüzde 2 maçımız kaldı. Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır. Umutluyuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftalarına girilmesiyle ligde tutunma yarışına giren Aytemiz Alanyaspor’un başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi değerlendirdi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Hasan Çavuşoğlu, Kayserispor galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Deplasmanda alınan 3 puan çok önemliydi. Tabii içeride çok zor Osmanlıspor maçı vardı. Osmanlıspor ve bizim durumumuz ortada. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve öyle oldu. Maçta öne geçtik ve bu arada 2’nci golü bulsaydık, o fırsat da vardı ama kısmet olmadı. Osmanlıspor’un da pozisyonları vardı. Burada önemli bir maçta kendi saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmeyi isterdik. O maçı alsaydık çok daha farklı bir pozisyonda olurduk” dedi.

"ODAKLANACAĞIZ"

Çok önemli bir viraja girdiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Şimdi çok önemli bir Sivas maçı var. Puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Önümüzde 2 maçımız kaldı. Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır. Umutluyuz. Önümüzdeki Sivasspor maçına odaklanacağız. Önemli 3 oyuncumuz cezalı ve Fernandes sakat. Kadromuz geniş ve o yetenekte futbolcularımız görev aldığında en iyisini yapacaktır” diye konuştu.

"BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Maçlarda şehirden gereken desteği göremediklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Bundan önceki Malatya ve Kayseri maçında kendimizi eksik hissettik. Birçok kişinin gelmesini bekledik ama gelmedi. Ama bu defa özellikle siyasi parti temsilcileri, yöneticileri ve milletvekili aday adaylarını görmek istiyoruz. Sonra ‘başkan laf söyledi’ demesinler, söylerim. Sanayide benim çalışanım gidip kombine alıyor, harçlığını verip maça geliyor, bazıları ‘bedava maça nasıl girebiliriz’ anlayışında. Bunlar doğru şeyler değil. Buradaki maçlarda boy gösterebilirsiniz ama önemli olan; deplasman maçlarında bizleri yalnız bırakmayın. Bu hafta Alanyaspor'u kimlerin yalnız bırakıp bırakmayacağını göreceğiz. Hayırlısı neyse o olacak. Biz sonuç alarak Alanyaspor’un hak ettiği yerde ligi bitireceğine inanıyoruz.”

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