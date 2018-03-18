Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Harun Tekin, performansıyla Lucescu'ya mesaj verdi

Gürkan DURAL/BURSA,() A MİLLİ Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan kaleci Harun Tekin, Demir Grup Sivasspor maçındaki kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven ayrıca, Bursaspor'un son 3 iç saha maçında...

Harun Tekin, performansıyla Lucescu'ya mesaj verdi

Gürkan DURAL/BURSA,()

A MİLLİ Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan kaleci Harun Tekin, Demir Grup Sivasspor maçındaki kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven ayrıca, Bursaspor'un son 3 iç saha maçında kalesini gole kapadı.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skor ile geçerken, kaleci Harun Tekin maça damga vuran isimler arasında yer aldı. İlk yarıda konuk ekipten Paul Papp'ın ikinci yarıda ise Henri Saivet'in gol girişimlerine karşı yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, maç boyunca da 6 kurtarışa imza attı. A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki eldiven, böylelikle A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya da mesaj gönderdi.
İÇ SAHADA 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Bursaspor, 11'inci haftadaki Kasımpaşa ve 20'nci haftadaki Beşiktaş maçlarından da 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, o maçlarda 7'şer kurtarışa imza atan Harun Tekin sezonun en iyi maçlarından birini çıkarmış ancak gollere engel olamamıştı. Demir Grup Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatan Harun, Bursaspor'un sahasında oynadığı son 3 maçta da gol yemedi. Son olarak 2-2 biten Beşiktaş maçında Alvaro Negredo'nun son dakikada bulduğu gole engel olamayan tecrübeli eldiven, ardından yeşil beyazlı ekibin oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kalesini gole kapattı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314