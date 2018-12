Harun Tekin: "Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız"

"Takımı bu duruma biz getirdik, biz çıkaracağız"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Giresunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de son çalışma öncesinde takımın file bekçisi Harun Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TAKIMIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM KABUL EDİLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Fenerbahçeli futbolcuların da takımın şu anki durumundan hoşnut olmadığını dile getiren Tekin, "Takımın içinde bulunduğu durum kabul edilebilecek bir durum değil. Biz oyuncular olarak bu durumdan hoşnut değiliz. Avrupa'da gruplardan çıktı ligde istediğimiz gibi kabul edilebilir durumda değiliz bu duruma biz soktuk, bu durumdan çıkarmak için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"EN İYİSİN YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Takıma geç katıldığını ve bir uyum süreci geçirdiğine değinen Tekin, "Takıma geç katıldım, uyum sürecim vardı Uyum sürecini atlattığımı düşünüyorum. Takımada alıştığımı düşünüyorum. Bundan sonrada elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Penaltılarda da özel bir şeyim yok. Rakibi izliyorum, nasıl kullandığına bakıyorum. Biraz da hislerimi kullanıyorum. Bu konuda başarılı olduğum için mutluyum" dedi.

"MİLLİ TAKIMI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takıma gitmek istediğini söyleyen Tekin, "Uzun yıllardan beri mili takıma gidiyordum. Son zamanlarda davet edilmiyorum. Tabii ki üzülüyorum. Gitmediğim zaman üzülüyorum hem kariyerim açısından da milli takıma hizmet etmek istiyorum. Orada buna karar mercileri karar verecek ama ben orayı hak ettiğimi düşünüyorum. Kararlarına saygılıyım, çağrılırsam da elimden gelenin en iyisin yaparım. Kötü gidiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız. Takım halinde bir şeyler yaparsak bu beni ve diğer takım arkadaşlarımı da etkileyecek" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GELEREK HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Büyük takımda oynama hedefini Fenerbahçe'ye gelerek elde ettiğine değinen Tekin, "Hedeflerim arasında büyük bir takımda oynamak vardı ve buraya gelerek bunu gerçekleştirdim. Milli takımda da görev aldım. Avrupa'ya giderek orada da başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN KABUL EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki durumundan hoşnut olmadıklarına vurgu yapan Tekin, "Biz çok büyük kulübüz. Şampiyonluklara oynayacak bir kulübüz. Şu an kabul edilecek bir durumda değiliz. Şikayetçi değilim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"BERKE ÇOK YETENEKLİ BİR KALECİ"

Harun Tekin, takımın bir diğer kalecisi genç isim Berke Özer için de, "Berke'yi çok seviyorum. Onunla ilk milli takımda tanıştım. Birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Çok yetenekli bir kaleci. Umarım kendimi geliştirir ve uzun yıllar hizmet eder" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI BU DURUMA BİZ GETİRDİK, BİZ ÇIKARACAĞIZ"

Alınan skorlar nedeniyle taraftara karşı mahcup olduklarını dile getiren Tekin, "Taraftara karşı mahcubum, onlar bizi destekliyorlar ve onlara layık olmaya çalışıyoruz. Geçen haftada bize inanılmaz destek verdiler. Layık olmaya çalışacağız. Bu duruma biz getirdik ve bu durumdan biz çıkaracağız. Taraftarın mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Her maç çok önemli son üç maçı da kazanarak devre arasına bu şekilde girmek istiyoruz" dedi.

