Hapoel Beer-Sheva ile Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.
Toto Jacob Turner Stadyumu'nda saat 23:05'te oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek. Martin Atkinson'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Adam Nunn dördüncü hakem olacak.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;
HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.
BEER-SHEVA /