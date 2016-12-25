Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

Hapoel Beer Sheva bir puanla yetindi

 İSTANBUL- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva evinde karşılaştığı Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarını sonlarında 43.dakikada penaltıdan Omri Altman'ın...

Hapoel Beer Sheva bir puanla yetindi

 İSTANBUL- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva evinde karşılaştığı Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarını sonlarında 43.dakikada penaltıdan Omri Altman'ın attığı gol ile 1-0 öne geçen Hapoel Tel Aviv üstünlüğünü koruyamadı ve Ben Sahar'ın 78.dakikada attığı gol ile Hapoel Beer Sheva beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuç ile tamamlandı.

Hapoel Beer Sheva 15 haftası tamamlanan İsrail Ligi'nde 35 puanla lideliğini sürdürdü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55