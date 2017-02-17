Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçının ardından

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Bakhar: "Pek fazla şansımız yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık"

Gökhan Gönül: "Bu gece umduğumuzdan fazlasını elde ettik"

Tolgay Arslan: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Cenk Tosun: "Yüzdü yüz hak ettiğimiz bir maçı aldık"

Atiba Hutchinson: "Oyun planına sadık kaldık ve hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaptık. Sonucunda da buradan iyi bir avantaj çıkardık"

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve rövanş maçının kendileri için zor olacağını belirten Bakhar, "Haftaya herhalde pek fazla şansımız yok. Biz pozisyonları değerlendiremedik ancak Beşiktaş bulduğu pozisyonları gole çevirdi" dedi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını ifade ederek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.

Kardemir Karabükspor maçında kendileri adına olumsuz bir tablo çizdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "O maçta hiçbir şey yapmadık. Koşarsanız, iyi niyetle mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Burada oyuncular savaştı" şeklinde konuştu.

İsrailli bir gazetecinin, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini söylemesin üzerine Güneş, "Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL: "BU GECE UMDUĞUMUZDAN FAZLASINI ELDE ETTİK"

Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül, "3-1'lik skor bizim adımıza çok iyi oldu. Umduğumuzdan daha fazlasını elde ettik. Hepimiz mutluyuz" dedi.

Tolgay Arslan da, "Bu maç çok önemliydi. İyi de bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bununla birlikte galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Takım olarak da çok iyi oynadık" diye konuştu.

Cenk Tosun ise, "Evimize rahat gideceğiz. Son bulduğumuz gol bizi çok rahatlattı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yüzdü yüz hak ettiğimiz bir maçı aldık" ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson da, "Oyun planına sadık kaldık ve hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaptık. Sonucunda da buradan iyi bir avantaj çıkardık.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Barak Bakhar açıklama

- Şenol Güneş açıklama

- Futbolcuların çıkışları

- Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson röportaj

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - BEER SHEVA /