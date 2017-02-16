Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak.

Toto Jacob Turner Stadyumu'ndaki mücadeleyi ingiliz hakem martin Atkinson yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN NECİP UYSAL SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beer Sheva karşısına sürdüğü kadroda Necip Uysal sürprizi yaptı.

Kardemir Karabükspor maçı sonrasında yapılan idmanlarda orta sahada Tolgay Arslan'ı oynatıp Oğuzhan ve Talisca'dan birini kesmeyi düşünen Güneş, son karar olarak her iki futbolcuyu da kulübeye gönderdi.

Oğuzhan'ın yerine Necip Uysal'ı, Talisca'nın yerine de Tolgay Arslan'a şans tanıyan tecrübeli hoca Quaresma, Babel ve Cenk Tosun'dan oluşan hücum hattını değiştirmedi. Cezalı Adriano'nun yokluğunda sol bekte Tosic'i oynatan Güneş iki maçtır şans bulan Mitrovic'i Marcelo'nun partneri olarak sahaya sürdü.

Beşiktaş, Beer Sheva karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo - Mitrovic- Tosic -Atiba - Necip - Quaresma - Tolgay - Babel ve Cenk onbiri ile çıktı.

Hapoel Beer Sheva ise karşılaşmaya Goresh - Bitton - Soares - Tzedek -Turjman - Ogu - Melikson - Hoban - Barda - Radi - Nwakaseme onbiri ile çıktı.

ALİ DANAŞ - BEER SHEVA /