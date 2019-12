Hamza Hamzaoğlu: Hata bu oyunun olmazsa olmazı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hakem hatası her zaman bu oyunun içinde olacak bunu yok edemezsiniz. Bu oyunun bir parçası. Oyuncu hata yapacak hakem de hata yapacak biz de hata yapıyoruz. Hata bu oyunun olmazsa olmazı" dedi.Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın kendileri açısından keyifli olmadığına dikkat çeken Hamzaoğlu, "Kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı ve sahada istediğimiz gibi bir oyun çıkmadı. Burada tabii Nadir ilk kırmızı kartta hakeme herhalde küfür ettiğini yazdılar rapora. Suç var evet cezası olmalı ama bir de şu suça giderken neden onu yapıyor ona da bakmak lazım. Vida’nın tekmesine faul vermiş olsaydı bunları konuşmayacaktık. Bazen sahadan birilerini atmak kolay ama hakemlerin asıl işi 11-11 maçı bitirmek. Birçok maçta da kafalarını çevirdiklerini çok gördüm. Demek ki görmek istediklerini görüyorlar. Nadir’in durumuna bakacağız öyle bir şey yapmışsa gereken cezasını vereceğiz. Hiçbir oyuncunun sahada eksik bırakma lüksü yok. Yasin’in sorun değil ama Nadir’in önemli durum. 9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan bir takımdık. Yakalayabilirsek kontrayla gol bulmaya çalıştık ama bunda da başarılı olamadık. Son ana kadar sahada mücadele eden oyuncularım vardı. Onları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da galibiyetinden tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarıda iyi futbol oynayan Gençlerbirliği izlemek için çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.HAKEM AÇIKLAMASIHakem hatalarına da değinen Hamza Hamzaoğlu, "Birlikte bazı kararlar almamız gerekiyor. Belki radikal kararlar almamız gerekiyor. Hakem hatası her zaman bu oyunun içinde olacak bunu yok edemezsiniz. Bu oyunun bir parçası. Oyuncu hata yapacak hakem de hata yapacak biz de hata yapıyoruz. Hata bu oyunun olmazsa olmazı. Biz önce kendimizi değiştirmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz, hatasıyla kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Hakem hatalarını konuşmayalım, ben varım. Herkes iyi niyetli bu işi düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin, yapılan her türlü hatayı kabul ederim. Ama bunun için bir karar almamız gerekiyor. Yoksa sürekli birbirimizi eleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada ortada" dedi."MAÇ KIRMIZI KARTLA BAŞLADI"Basın toplantısı sonrası tekrar basın mensuplarının karşısına çıkan Hamzaoğlu, Nadir Çiftçi’nin gördüğü kırmızı kartın mutlaka bir cezası olacağına dikkat çekerek, "Maç kırmızı kartta başladı. Öncesini konuşacak fırsat olmayacak. Bizim için iyi başlayan bir maç oluyordu ancak kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Burada Nadir’in küfür ettiğini söylüyorlar. Ona bakacağız. Eğer etmişse biz de kendi içimizde bunu çözeceğiz ve bunun mutlaka bir cezası olacak. Hiçbir oyuncum sahada arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. Nadir bir hata yapmıştır ama öncesinde Vida’nın yüzüne gelen bir tekmesi var. Oyuncuyu bu tarafa yönlendiren bir olay var. Orada hakem belki faulü verse, hiç bunları konuşmayıp maçın güzel taraflarını konuşacağız. Ne olursa olsun oyuncum yapmaması gereken bir şey yaptı, bunu değerlendireceğiz. Daha sonrasında Yasin pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Onu izledim televizyonda, bu kart normal. Daha sonra savunma durumunda kalan bir takım hüviyetine büründük. Beşiktaş da ikinci yarıda golleri buldu ve maçı kazandı. Keşke 11’e 11 devam etseydi maç ve biz de burada, yine Beşiktaş kazansaydı da güzel futbolu konuşsaydık. Maalesef pozisyonları konuşuyoruz. Ben son ana kadar sahada kalan ve mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş’ı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı."TAKIMIMDAN MEMNUNUM"Ankara ekibinin başına geçmesinin ardından form grafiğini yükseldiğini belirten Hamzaoğlu, "Geldiğimizden bu yana takımımızdan memnunuz. Antrenmanlarımız, maçlardaki form grafiğimiz artıyor. İnşallah ikinci yarıya da iyi hazırlanıp form ve mücadele anlamında daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz. Ben takımımdan memnunum, ortamımızdan memnunum. İnşallah iyi bir şekilde ikinci yarıya başlarız" şeklinde konuştu."HATA BU OYUNUN OLMAZSA OLMAZ BİR PARÇASI"Siyah-beyazlı taraftarların maçın hakemi Fırat Aydınus aleyhinde eyyam yapmaması yönünde tezahüratlarda bulunması hatırlatılan Hamzaoğlu, "İlk pozisyonda biz de bir kapıldık taraftarın sözlerine. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. Onlar da hata yapıyorlar. Biz sürekli hakemlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyoruz. Biz bir kere hataların, bu oyunun olmazsa olmaz bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Sürekli her şeyden bir şey çıkarıyoruz. Bunun arkası gelmiyor. Her geçen gün de kötüye gidiyor ve arkası gelmiyor. Bir yerde dur demek lazım. Önce kendimize, sonra birbirimize saygı duyacağız ve yapılan hataları, hata olarak kabul edeceğiz. Ancak bu şekilde bu işin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, varamadık da zaten" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamza Hamzaoğlu’nun basın toplantısındaki açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu’nun toplantı sonrası yaptığı açıklamalar