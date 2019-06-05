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Hamza Bakır Avrupa şampiyonu 

İSTANBUL,() - İspanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) sporcusu Hamza Bakır, finalde Rus rakibi Osman Shadov'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda...

Hamza Bakır Avrupa şampiyonu 

İSTANBUL,() - İspanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) sporcusu Hamza Bakır, finalde Rus rakibi Osman Shadov'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
130 kiloda mindere çıkan İBBSK sporcusu Hamza Bakır ilk turda Polonyalı Tomasz Jacek Wavrzynczyk'ı (6-0) Çeyrek Finalde de Gürcü rakibi Robinzon Esadze'yi (6-0) mağlup etti. Milli güreşçi, yarı finalde de Macar Attila Vitek'i (8-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Hamza Bakır finalde Rus rakibi Osman Shadov'u yenerek (4-0) altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada grekomen stilde mücadele eden diğer İBBSK'lı sporcular Abdulsamet Başar, Bedirhan Tan, Abdurrahman Kalkan turnuvaya veda etti. Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde ise diğer İBBSK'lı sporcular Ahmet Duman ve Polat Polatçı madalya mücadelesi verecek.

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