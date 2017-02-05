Hamit, SV Darmstadt 98 formasıyla ilk maçına çıktı

Temel ELCİVAN / FRANKFURT, () - ALMANYA'nın SV Darmstadt 98 kulübüne transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımıyla ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıktı.

Bundesliga'nın 19. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile SV Darmstadt 98 karşı karşıya geldi. Derbi olarak da nitelendirilen karşılaşmayı ev sahibi Eintracht Frankfurt 2-0 kazandı. SV Darmstadt 98'in yeni transferi Hamit Altıntop, karşılaşmanın 79. dakikasında Peter Niemeyer'in yerine oyuna dahil olarak Bundesliga'ya resmen geri döndü. 51 bin taraftar önünde oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 74. dakikada Hasebe, 83. dakikada Rebic'in attığı gollerle 2-0 kazandı.