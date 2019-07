Hamit Altıntop: Milli takım ve takımların avrupa maçları her zaman özeldir

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, futbol söyleşinde gençlerle bir araya geldi. Altıntop, Türk Milli Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşle Çekya'yı (Çek Cumhuriyeti) 3-2 mağlup ettikleri maçın hatırlatarak, "Allah bize bunları nasip etti. Bunları ifade etmesi çok zor ama şöyle bir gerçekte var; o tür turnuvalardan uzak kaldık" dedi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Hamit Altıntop, "Kendimden bahsetmek istiyorum. Herkes, 'Malatyalı mı, değil mi?' diye soruyor. Malatyalıyım. Babam Akçadağ, annem Karaterzi köyünden" dedi.

23 yıl sonra Malatya'ya geldiğini kaydeden Altıntop, "Son iki gündür bir şey öğrendim. İnsanın kök sağlamsa geri dönüyor ve sahipleniyormuş. İnşallah bu saatten sonra daha sık sık gelmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

ALTINTOP: HEDEFİ HER ZAMAN YÜKSELTMEK LAZIM

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'i tebrik eden Altıntop, bu tür başkanlara destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Altıntop, Yeni Malatyaspor'un önemli isimleri transfer ettiğini kaydederek, "Böyle transferleri ancak iyi yönettiğinizde, iyi bir kulüp olduğunuzda yapabilirsiniz. Tabi ki futbolcu arkadaşlarımız şehrin kalitesine ve düzenine de çok önem veriyor. Burada belediyelerimizin de hakkı var çünkü Malatya'mız şehir olarak da bir seviye atlamış, bunda kulübünde payı vardır ama belediyelerinde kulübe de desteği vardır. Bu iş her zaman birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Bu uyum olduğunda böyle transferlerde gerçekleşiyor. Avrupa ayağı olduğunda bu ayrıca futbolcuları motive edebiliyor. Yeni Malatyaspor içinde bu sene UEFA Avrupa Ligi oldu, seneye de belki Şampiyonlar Ligi olur. Hedefi her zaman yükseltmek lazım" dedi.

"AVRUPA MAÇLARINA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Altıntop, Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın artısının çok büyük olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hayatın gerçeklerini bilen, oyuncu olarak büyük başarılar elde etmiş bir isim. Bir Erol hocamız (Erol Bulut) vardı, çok iyi işler yaptı. Tebrik etmek lazım. Ondan sonra Sergen hoca (Sergen Yalçın) geldi. Erol hocayı tanıyan daha çok düzene, taktiğe önem veren, Sergen hocayla da bir seviye atlamış hali diye düşünmek lazım. Çünkü o da hem futbolculuğu hem de hocalığıyla renk katıyor. Ofansif anlamda oyuncuyken de üretken bir hoca. İnanıyorum ki Malatyaspor bu sezon çok gol atacaktır. İyi bir başlangıçla, iyi de bir sezon geçirirler. Biz federasyon olarak Avrupa maçlarına ayrı bir önem veriyoruz. Malatyalı olduğumdan dolayı burada değilim federasyon olarak hak eden takımları desteklemek, iyi çalışan ve iyi niyetli başkanları desteklemek önemli. Şenol hoca da (Şenol Güneş) bizimle olacak."

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN ÖZELDİR"

Altıntop, Türk Milli Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşle Çekya'yı (Çek Cumhuriyeti) 3-2 mağlup ettikleri maçın hatırlatılması üzerine, "17,5 sene profesyonel futbol oynadım. İlk 3 maçım arasında Çekya ile oynadığımız maç vardır. Maçta Allah bize 3 asist yapmayı nasip etti. Bunu daha çok özel kılan milli formayla bu performansı göstermek. Ayrı bir gurur veriyor. İnsan çoğu şeyi sonradan algılıyor. Allah bize bunları nasip etti. Bunları ifade etmesi çok zor ama şöyle bir gerçekte var; o tür turnuvalardan uzak kaldık. Bu turnuvaları özlüyoruz. Futbolculuk kariyerindeki başarılarımı yönetici olarak bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Fransa maçı sonuçtan ziyade uzun süreden beri teknik ve taktik açısından en iyi maçımızdı. Bunu taraftarda, televizyonda izleyenlerde hissetti. O eski tutku, enerji ve heyecan geri dönmüş vaziyette. İnşallah Şenol hocayla bunu devam ettiririz. Milli takım her zaman özeldir" yorumunda bulundu.

GEVREK: TRANSFER SEZONU BİTMEDEN BİZDE DE TRANSFER BİTMEZ

Mevcutta iyi bir kadrolarının olduğunu ifade eden Gevrek, şunları söyledi:

"Giden oyuncularımız ile bizden ayrılanlar oldu. Onların yerine gelen oyuncular oldu. Kaliteli oyuncular aldık. Bence çok iyi transferler yaptık. Türkiye liginde oynayan birkaç oyuncumuz var. Aldığımız iki oyuncu da kendi ülkelerinde milli yakımda oynayan üst düzey oyuncular. Tabi ki transfer sezonu 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. Transfer sezonu bitmeden bizde de transfer bitmez. Tabi ki bizde 2 veya 3 transfer yapabiliriz. Hem Avrupa hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Gerektiğinde 2 veya 3 oyuncu alabiliriz. Şuanda da iyi bir kadromuz var. Kaliteli bir takımımız var."

Söyleşide ayrıca Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya'da bir milli maça ev sahipliği yapmak istediklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise Gevrek'in isteğiyle ilgili, "Gayet doğal. Geç bile buluyorum. Malatya halkı bunu hak ediyor. Bu güzel stadımızda hak ediyor. En kısa zamanda Malatya’mızda bir milli maç oynanacaktır. İnşallah nu önemli bir maç olur ve galibiyet alırız" dedi.

