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Hamburg Maratonu'nda Tokyo'ya 1, Doha'ya 3 kota

ANKARA, () Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen uluslararası maratonda en iyi derecesini 49 saniye geliştiren Mert Girmalegesse, hem Dünya Atletizm Şampiyonası, hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota alma başarısı gösterdi.  Avrupa'daki...

Hamburg Maratonu'nda Tokyo'ya 1, Doha'ya 3 kota

ANKARA, ()

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen uluslararası maratonda en iyi derecesini 49 saniye geliştiren Mert Girmalegesse, hem Dünya Atletizm Şampiyonası, hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota alma başarısı gösterdi. 
Avrupa'daki en önemli yol yarışlarından olan 34'üncü Hamburg Maratonu'nda yer alan milli atletler kota için mücadele etti. Milli atletlerden 3'ü Doha 2019 için baraj geçmeyi başardı.
Erkeklerde yarışan atletlerden Yusuf Alıcı 2:17:11 ile 28'inci olurken, Ömer Alkanoğlu 2:17:23, Ercan Arslan da 2:17:46 ile en iyi derecelerini yaptılar.
Kadınlarda ise hem Fadime Suna Çelik hem de Büşra Nur Koku en iyi derecelerini geliştirerek Doha 2019 vizesini elde ettiler. Baraj derecesi olan 2:37:00'nin altında finiş gören iki milli atletten Fadime Suna Çelik 2:35:27,  Büşra Nur Koku ise 2:35:54 ile yarışı tamamladı. Fadime genel sıralamada 12'nci olurken, Büşra Nur 13'üncülüğü elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

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