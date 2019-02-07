Haluk Şahin: "Galatasaray maçında hedefimiz galibiyet"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hafta sonu ligde deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Üst üste yaşanan sakatlıklarla takımda alternatif sorunu yaşayan ancak buna rağmen ligde üst sıralara tutunmayı başaran bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Demirören Haber Ajansı'nda () yaptığı açıklamada, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

ŞAHİN: "HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları maçın geride kaldığını ve ligdeki Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Şahin, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız maç ligdeki konumumuz açısından da önem taşıyor. Kazanırsak puanımızı 36'ya yükselterek rakibimizle puanı eşitleyeceğiz. Hedefimiz galibiyet. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Camiamızın bizden beklentilerini biliyoruz ve buna layık olmaya çalışacağız" dedi.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN 3 PUAN İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Sıkıntılı bir süreçten de geçtiklerini anlatan Şahin, "Takımda eksik oyuncu sayısı fazla olsa da sahada yürekleriyle mücadele eden oyuncularımız var. Amiri ile Hosseini'nin takıma dönmesinin ardından Uğurcan ile Novak sakatlık yaşadı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Uğurcan ile Novak'ın az da olsa oynama ihtimalleri var. Sosa'nın da durumuna bakılacak. Şartlar ne olursa olsun mevcut oyuncularımızla sahaya çıkıp her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da 3 puan için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

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