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Halterde Nilüfer’e Türkiye şampiyonluğu
Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Selçuk Baytoz, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü elde ettiği sporcuları önemli başarılara...
SPOR 23.10.2019, 13:55
Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Selçuk Baytoz, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü elde ettiği sporcuları önemli başarılara imza atıyor. Nevşehir’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Selçuk Baytoz, Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı. 125 kiloda mücadele eden Selçuk Baytoz, Bench Press tekniğinde ikinci, toplamda ise birinci oldu. Baytoz, bu derece ile bir altın, bir gümüş madalya olarak Nilüfer Belediyesi’nin gururu oldu.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü elde ettiği sporcuları önemli başarılara imza atıyor. Nevşehir’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Selçuk Baytoz, Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı. 125 kiloda mücadele eden Selçuk Baytoz, Bench Press tekniğinde ikinci, toplamda ise birinci oldu. Baytoz, bu derece ile bir altın, bir gümüş madalya olarak Nilüfer Belediyesi’nin gururu oldu.
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