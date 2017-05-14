Halter'de Altın Madalya 

BAKÜ-() 4.İslami Dayanışma Oyunlarının ikinci gününde 58 kg'da yarışan Sümeyye Kentli altın madalyanın sahibi oldu.

58 kg'da yarışan Sümeyye Kentli koparmada 90 kg ile 1. oldu , silkmede 117 kg ile 1. olan kentli toplamda 207 kg ile altın madalyanın sahibi oldu. Sümeyye Kentli İslam Dayanışma Oyunları Şampiyonu olurken kürsünün en üst basamağına çıkarak Bakü'de İstiklal Marşımızı coşkuyla okuttu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar," Altın madalya alarak İstiklal Marşımızı coşkuyla okutan kızımızı başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve ailesini tebrik ediyorum " dedi.

FOTOĞRAFLI

