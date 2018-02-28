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Halkbank - VfB Friedrichshafen: 1-3

ANKARA, () SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Stefan Bernström (İsveç) HALKBANK: Hakkı, Berkün Eber, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hasan (L) (Mustafa Oğuz, Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev) VfB FRIEDRICHSHAFEN:...

Halkbank - VfB Friedrichshafen: 1-3

ANKARA, ()

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Stefan Bernström (İsveç)
HALKBANK: Hakkı, Berkün Eber, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hasan (L) (Mustafa Oğuz, Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev)
VfB FRIEDRICHSHAFEN: Protopsaltis, Collin, Boladz, Takvam, Günthör, Tischer, Steuerwald (L)  (Spath-Westerholt, Atanasov, Malescha, Kevorken, Kocian)
SETLER: 14-25, 21-25, 26-24, 19-25
SÜRE: 105 dakika (23, 26, 29, 27)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Ankara'da bulunan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ağırladığı Almanya'nın VfB Friedrichshafen takımına 14-25, 21-25, 26-24 ve 19-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından temsilcimiz, B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını 12'li Play-off Turu'na yazdırdı. Temsilcimizin, 12'li Play-off Turu'ndaki rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından daha sonra yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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