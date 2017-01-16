Halkbank'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor

ERCAN ATA-ANKARA/ CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden ik itakımdan biri olan Halkbank, yer aldığı E Grubundaki üçüncü maçında Belçika'nın Nack ROESELARE takımı ile 18 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Grupta galibiyetler ibulunmayan Halkbank ve rakip takım için büyük önem taşıyan maç Başkent Voleybol Salonunda oynanacak ve 17:30'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Voleybol Federasyonundan Dusan Hodon ile, Ukrayna Voleybol Federasyonundan Andrii Kovalchuk yönetecek.Kupa Voley finalleri sonrasında, konsantransyonunu Avrupa mesaisine yönlendiren Halkbank'ta maçın kazanılacağına dair inanç hakim. Halkbanklı oyuncular Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kendileri için yeni başladığını, üstüste alınacak galibiyetlerle bir üst tur için iddialı duruma geçmek istediklerini dile getirdiler.