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Halkbank - Nilüfer Bld.: 2 - 3

ANKARA,() SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Çetin Ok, Yasin İlhan HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Ceyda, Mariana, Salas, Rachel, Derya (L) (Ramirez, Simge, Tutku Burcu, Hande Naz, Eylül) NİLÜFER BLD.: Duygu, Buijs, Ana Carol, Ceyda, Birgül, Hazal Selin,...

Halkbank - Nilüfer Bld.: 2 - 3

ANKARA,()

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Çetin Ok, Yasin İlhan
HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Ceyda, Mariana, Salas, Rachel, Derya (L) (Ramirez, Simge, Tutku Burcu, Hande Naz, Eylül)
NİLÜFER BLD.: Duygu, Buijs, Ana Carol, Ceyda, Birgül, Hazal Selin, Sinem Bayazıt (L) (Elif, Özgenur, Merve)
SETLER: 21-25, 25-22, 25-27, 26-24, 11-15
SÜRE: 140 dakika (29?, 27?, 33?, 33?, 18?)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 7./8.'lik Etabı karşılaşmaları, bugün Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda, Halkbank ile Nilüfer Bld. takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.
Müsabakayı, ev sahibi Halkbank'ı 21-25, 25-22, 25-27, 26-24 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden konuk Nilüfer Bld. kazandı. Bu sonucun ardından Nilüfer Bld., seride durumu 2-0'a getirdi ve  2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel  Venus Sultanlar Ligi'ni 7. sırada tamamladı. Halkbank ise; 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 8. sırada bitirdi.

FOTOĞFAFLI
 

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