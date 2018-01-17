Halkbank - Ford Store Levoranta: 3-0

ANKARA, ()
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Maciej Twardowski, Sinisa Isajlovic
HALKBANK: Hierrezuelo, Loh, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Chernokozhev)
FORD STORE LEVORANTA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula, Sundberg (Ringseis, Lehtimaki, Guymer, Makinen)
SETLER: 25-22, 25-21, 25-16
SÜRE: 84 dakika (31, 28, 25)
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Halkbank kendi sahasında Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımını 3-0 yendi.