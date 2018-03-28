Halkbank - Beşiktaş: 1 - 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Klasman Grubu eşleşmesi 2'nci maçında Halbank sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Ankara temsilcisi bu sonucun ardından seriye veda etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

Halkbank ANKARA: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Salas, Perez, Derya (L), Eylül, Neşve

Beşiktaş: Şeyma, Dilara, Alesia, Olga, Tokarska, Seda, Pınar (L), Marharyta, Humay, Simay

Setler: 25-12, 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 1 saat 52 Dakika (21, 30, 28, 33)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Klasman Grubu eşleşmesi 2'nci maçında Halbank sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Ankara temsilcisi bu sonucun ardından seriye veda etti.