Halkbank: 3 - Belogorie Belgorod: 2

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, E Grubu'ndaki 5. maçında, evinde Rus Belogorie Belgorod'u 3-2 yendi.
Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Türk temsilcisinin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Pawel Burkiewicz (Portekiz)
Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Kemal Kayhan, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu)
Belogorie Belgorod: Iereshchenko, Muserskiy, Zhigalov, Tetyukhin, Smolyar, Yared (Obmochaev, Danilov, Bagrey, Teryomenko, Khtey, Martynyuk)
Setler: 25-19, 22-25, 25-14, 22-25, 15-8
Süre: 121 dakika (27, 30, 24, 28, 12)
ANKARA /