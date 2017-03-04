Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3

ANKARA,() -
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Nurper Özbar, Meryem Tekol Pelenk
HALKBANK: Seda Uslu, Starcevic, Grogoreva, Yeliz Başaz, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan-Eylül Akarceşme, Tutku Burcu, Aslıhan Kılıç, Hande Naz Şimşek, Fulden Ural, Selda Pelin Ilgın)
ÇANAKKALE BELEDİYE: Seda Arısoy, Jana, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Jerkov, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun)
SETLER: 25-16,17-25, 20-25, 16-25
SÜRE: 111 dakika (27, 26, 34,24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Halkbank, konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'a 3-1 yenildi.