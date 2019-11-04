Halis Özkahya'ya Vitoria-Arsenal maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de oynanacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.