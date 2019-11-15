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Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Liechtenstein ile Bosna Hersek takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçını yönetecek. Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda 18 Kasım 2019...
SPOR 15.11.2019, 14:47
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Liechtenstein ile Bosna Hersek takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.
Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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