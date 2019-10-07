Halis Özkahya'ya Letonya-Polonya maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.