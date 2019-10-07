Son Dakika
Halis Özkahya'ya Letonya-Polonya maçında görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te...
SPOR 07.10.2019, 14:37
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2