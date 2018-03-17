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Halide Edip Adıvarspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,() STAT: Vefa HAKEMLER: Mehmet Güngör, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx), Aytek (xx), Uğur (xx), Cemal (xx), Gökhan (xx) (Dk. 73 Emre Pınar xx), Emre (xx), Hüseyin (xx), Serkan...

Halide Edip Adıvarspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,()

STAT: Vefa
HAKEMLER: Mehmet Güngör, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx), Aytek (xx), Uğur (xx), Cemal (xx), Gökhan (xx) (Dk. 73 Emre Pınar xx), Emre (xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Uğur (xx)(Dk. 79 Emre Balkı xx) , Mustafa (xxx)(Dk. 60 Furkan xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Yusuf (xx), Oğuzhan (xx), Kürşat (x) (Dk.10 Olcay xx), Abdurrahman (xx), Umut (xx), Ali (xx), İsmail (xx), Mehmet (xx) (Dk. 54 Harunxx), Ufukhan (xx), Tolga (xx) (Dk. 69 Tayyip x), Erhan (xxx)
GOLLER: Dk. 18 Mustafa (Halide Edip Adıvarspor), Dk. 72 Erhan, Dk. 80 İsmail (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Uğur, İbrahim, Cemal, Süleyman (Halide Edip Adıvarspor), Olcay (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.66 İbrahim

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26'ncı hafta karşılaşmasında Halide Edip Adıvarspor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Manisa temsilcisi puanını 59'a yükseltirken liderliğini sürdürdü. Halide Edip Adıvarspor ise 41 puanla 6'ncı sırada kaldı.

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