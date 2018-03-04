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Halide Edip Adıvarspor - Bergama Belediyespor: 4-2

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL, () STAT: Vefa HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Mustafa Çabuş (xxx), Hamdi Tontu (xxx) HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes Özer (xxx), Aytek Aşıkoğlu (xx), Uğur Erk (xxx) (Dk. 83 Bartu Kurtuldu), Cemal Şener...

Halide Edip Adıvarspor - Bergama Belediyespor: 4-2

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL, ()

STAT: Vefa
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Mustafa Çabuş (xxx), Hamdi Tontu (xxx)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes Özer (xxx), Aytek Aşıkoğlu (xx), Uğur Erk (xxx) (Dk. 83 Bartu Kurtuldu), Cemal Şener (xxx), Gökhan Kılınç (xx) (Dk. 75 Furkan Akbulut x), Muhammed Raşit Şahingöz (xxx) (Dk. 62 Mustafa Cevret xx), Emre Turan (xxx), Hüseyin Afkan (xxx), Serkan Yavuz (xxx), İbrahim Necipoğlu (xxx), Uğur İmir (xxx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım Sarı (xx), Hüseyin Teker (xx) (Dk. 46 Ozan Başyılmaz x), Ahmet Köseoğlu (xx) (Dk. 68 Metehan Çakal xx), Emre İşçiler (xx) (Dk. 58 Hacı Doğru xx), Sercan Karagöz (xx), Tuncer Baysal (xx), Semih Durmuş (xxx), Zafer Çevik (xx), Ulaş Sarı (xx), Hakan Sayar (xx), Berk Baran (xx)
GOLLER: Dk. 20 Gökhan, Dk. 35 Emre, Dk. 45 Hüseyin, Dk. 90 Bartu (Halide Edip Adıvaspor) - Dk. 39 Semih, Dk. 67 (P) Zafer
KIRMIZI KART: Dk. 13 Tuncer (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Aytek, Hüseyin, İbrahim, Uğur (Halide Edip Adıvaspor) Hüseyin, Hakan, Sercan (Bergama Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 25'inci hafta mücadelesinde Halide Edip Adıvaspor, kendi sahasında Bergama Belediyespor'u 4-2 yendi.

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