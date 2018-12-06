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Hakeme kafa atan futbolcu 20 maç müsabakalardan men edildi

ZONGULDAK'ta oynanan amatör lig maçında, kırmızı kart gösteren hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa atan futbolcu Yasin Akyıldız’a 20 maç müsabakalardan men cezası verildi. Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde geçen hafta sonu Kozlu Belediyespor...

Hakeme kafa atan futbolcu 20 maç müsabakalardan men edildi
ZONGULDAK'ta oynanan amatör lig maçında, kırmızı kart gösteren hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa atan futbolcu Yasin Akyıldız’a 20 maç müsabakalardan men cezası verildi.
Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde geçen hafta sonu Kozlu Belediyespor ile Filyos Ateştuğlaspor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kozlu Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 44'üncü dakikasında hakem Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşsporlu Yasin Akyıldız'a rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Tepki gösteren Akyıldız, hakem Çelik'e kafa attı. Dudağı patlayan Çelik'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Maçı tatil eden Çelik, polis eşliğinde karakola giderek futbolcu Akyıldız'dan şikayetçi oldu. Futbol İl Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporunu değerlendirerek Yasin Akyıldız'a 20 maç müsabakalardan men cezası verdi.
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