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Hakem Semineri ve Kokart Töreni Antalya'da başlıyor

 Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacak Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için Devre Arası Semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de...

Hakem Semineri ve Kokart Töreni Antalya'da başlıyor

 Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacak

Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için Devre Arası Semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; MHK Eğitimcisi Roberto Rozetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, MHK Eğitimcisi ve Mentör Jorn West Larsen, MHK Fitness Danışmanı Werner Hensen ve Fitness Uzmanı Joshim Spitz katılacak. Ayrıca seminerde, 2014 Dünya Kupası final maçını yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli hakemlerimize deneyimlerini aktaracak.

Seminer programı kapsamında ayrıca MHK Eğitimcisi Roberto Rozetti, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkan ve üyelerine, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.

FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

FIFA kokartı takacak hakemler için 11 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te tören düzenlenecek. 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

FIFA HAKEMLER:

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler.

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ:

Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan.

FIFA FUTSAL HAKEMLER:

Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik.

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ:

Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten.

FIFA KADIN HAKEMLERİ:

Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay.

FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMLERİ:

Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru.

FIFA FUTSAL KADIN HAKEMİ:

Fatma Özlem Tursun.

İSTANBUL /

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