Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi

Brezilya’da oynana amatör kupa maçında bir taraftar sahaya girerek yardımcı hakemle kısa bir süre tartıştıktan sonra hakemi itti. Yardımcı hakem ise kendisini iten taraftara yumruk atarak, onu bayılttı.

Olay, Brezilya’nın İtumbiara bölgesinde oynanan amatör kupa maçında meydana geldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahaya giren bir taraftarın yardımcı hakem ile tartıştığı, ardından yardımcı hakemi ittiği görüldü. Yardımcı hakemin aniden sahaya giren taraftara yumruk attığı ve bayılttığı görüldü. Hakemin yumruk atmasının ardından, saha çevresinde bulunan tel örgüden başka bir taraftar da atladı ve yardımcı hakeme saldırdı. Sahanın karışmasıyla birlikte futbolcular ve diğer hakemler araya girmeye çalıştı.

Yerel medya, sahaya ilk giren taraftarın, yardımcı hakemin kararlarından memnun olmadığını ve tartışmak için sahaya girdiğini belirtirken; hakemin yumruk atmasının ardından bilincini kaybettiğini ve dudağının yarıldığını duyurdu.

Yumruk atan yardımcı hakemin görevine devam edip etmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.