Hakan'lı Milan, deplasmanda güldü

Cagliari - Milan: 1-2

İSTANBUL, ()

İtalya Ligi 21'inci hafta maçında Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve üst üste 2'nci galibiyetini aldı.

Sant Elia'da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 8'inci dakikada Nicolo Barella oldu. Barella, Cagliari'yi maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi. 36'da sahneye çıkan Kessie, penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. 42'de bir kez daha golle buluşan Kessie, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.

Mücadelenin 80'inci dakikasında Milan'dan Ricardo Rodriguez, 88'inci dakikasında ise Cagliari'den Nicolo Barella kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımlarını 10 kişi bıraktılar. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Milan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 31'e yükseltirken, Cagliari 20 puanda kaldı.