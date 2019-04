Hakan Keleş: Puan alıp rahatlamak istiyoruz

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Rize, çok zor bir deplasman olacak. Hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı, iyi bir hocaları var, iyi oyun oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynayan, puanlar alan bir takımız. Puan alıp rahatlamak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana dinlendirilen N'Dinga katılmazken, Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri de tesislere gelerek kırmızı beyazlılara moral verdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, ilk defa tam kadro çalıştıklarını belirterek "4 haftadır kazanamıyoruz. Cezalılar, sakatlar sıkıntılı bir dönem geçirdik. Beşiktaş maçından puan veya puanlar alıp rahatlamak istiyorduk, fakat Beşiktaş iki tane duran toptan galibiyet elde etti. Biz de puan alamadık. Ama önümüzde zorlu bir süreç var, Çaykur Rizespor maçı. Rizespor ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladı, onlar da iyi oynuyorlar. Başakşehir'den de puan aldılar. Biz de puan almak için Rize'ye gideceğiz. İnşallah bakalım iyi hazırlanacağız. Hak ettiğimiz puanı alıp biran önce rahatlamak istiyoruz'' diye konuştu.

"ZOR BİR DÖNEME GİRDİK"

Ligde zor bir döneme girdiklerini ifade eden Keleş, "Ama inşallah bu zor dönemin üstesinden geleceğiz. Bir an önce rahatlamak istiyoruz, onu da sağlayacağız. Ligde artık her maç zor. Görüyorsunuz Başakşehir de zorlanıyor, son haftalarda puanlar kaybediyor. Ama biz kendi işimize bakıyoruz, her maça rakibe göre hazırlanıyoruz. Rize çok zor bir deplasman olacak. Hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı, iyi bir hocaları var, iyi oyun oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynayan, puanlar alan bir takımız. Bu zor dönemde puan alıp rahatlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

