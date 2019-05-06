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Hakan Keleş: Bu hafta skorlar aleyhimize oldu

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Başakşehir maçında puan almıştık fakat bu haftaki sonuçlar bizim aleyhimize oldu. Şuan Göztepe maçına hazırlanıyoruz. Zor maç olacak." dedi.  Süper...

Hakan Keleş: Bu hafta skorlar aleyhimize oldu

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()-
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Başakşehir maçında puan almıştık fakat bu haftaki sonuçlar bizim aleyhimize oldu. Şuan Göztepe maçına hazırlanıyoruz. Zor maç olacak." dedi. 
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 32'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon ve esneklik hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana izinli olan Kone ve N'Dinga ile sakat olan Tolgahan ile hasta olan Douglas katılmadı. Kaleci Ali Şaşal Vural ise sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Hakan Keleş: "Göztepe zor maç olacak"
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş deplasmanda iyi oynadıklarını ve İzmir'e de puan için gittiklerini söyledi. Keleş "Başakşehir maçında puan almıştık fakat bu haftaki sonuçlar bizim aleyhimize oldu. Şuan Göztepe maçına hazırlanıyoruz. Zor maç olacak. Artık ligde her maç zor. Puan yada puanlar almak için oraya gideceğiz. Biran önce rahatlamak istiyoruz. Dediğimiz gibi baraj yükseldi biraz ama artık her maç zor. Bizde kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Zor ama bizde iki haftadır gol yemiyoruz, deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtırsak oradan iyi bir şekilde dönüp biran önce rahatlamak istiyoruz" dedi. 
Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Hakan Keleş'in açıklamaları
(FOTOĞRAFLI)

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