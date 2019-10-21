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Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Milan, Lecce ile yenişemedi
İtalya Serie A'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan 8'inci hafta mücadelesinde evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Milan puanını 10'a yükseltirken, Lecce de puanını 7'ye çıkardı. Karşılaşmada...
SPOR 20.10.2019, 23:51
İtalya Serie A'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan 8'inci hafta mücadelesinde evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Milan puanını 10'a yükseltirken, Lecce de puanını 7'ye çıkardı.
Karşılaşmada Milan'ın gollerini 20'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve 81'inci dakikada Krzysztof Piatek kaydederken, konuk takımın golleri 62'nci dakikada Khouma Babacar ve 90'ıncı dakikada Marco Calderoni'den geldi.
Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı. Milli oyuncu 20'nci dakikada takımının ilk golünü atarken, 81'inci dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golde de gol pasını veren isim oldu.
Karşılaşmada Milan'ın gollerini 20'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve 81'inci dakikada Krzysztof Piatek kaydederken, konuk takımın golleri 62'nci dakikada Khouma Babacar ve 90'ıncı dakikada Marco Calderoni'den geldi.
Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı. Milli oyuncu 20'nci dakikada takımının ilk golünü atarken, 81'inci dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golde de gol pasını veren isim oldu.
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