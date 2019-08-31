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Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi
İtalya Serie A'nın 2'nci haftasında Milan sahasında Brescia'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla...
SPOR 31.08.2019, 19:08
İtalya Serie A'nın 2'nci haftasında Milan sahasında Brescia'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1.0. 25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65'inci dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A'da ilk galibiyetini elde etti.
Milan, Serie A'nın 3'üncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak
Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1.0. 25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65'inci dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A'da ilk galibiyetini elde etti.
Milan, Serie A'nın 3'üncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak
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