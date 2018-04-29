Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan galip

İSTANBUL /

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35'inci hafta mücadelesinde Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta Bologna'yı

deplasmanda 2-1 yendi.

Renato Dall Ara'da oynanan karşılaşmada Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1'inci dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74'üncü dakikada Sebastian De Maio'dan geldi.

Milan, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Bologna ise 39 puanda kaldı.

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