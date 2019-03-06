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Hakan Çalhanoğlu baba oldu

Sinem - Hakan çiftinin Liya adını verdikleri kızları dünyaya geldi Temel ELCİVAN / MANNHEIM () - İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu. 2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren...

Hakan Çalhanoğlu baba oldu

Sinem - Hakan çiftinin Liya adını verdikleri kızları dünyaya geldi

Temel ELCİVAN / MANNHEIM () - İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.
2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

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