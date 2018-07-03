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Hakan Aslantaş, Eskişehirspor'a transfer oldu

ESKİŞEHİR,() Eskişehirspor, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, sportif direktör İzzet Erdoğan...

Hakan Aslantaş, Eskişehirspor'a transfer oldu

ESKİŞEHİR,()

Eskişehirspor, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Hakan Aslantaş ile sözleşme imzaladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, sportif direktör İzzet Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aslantaş, Eskişehirspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
26 Ağustos 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen 1.81 boyundaki defans oyuncusu Hakan Aslantaş, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması ile 19 maçta yer aldı. Aslantaş, Eskişehirspor'da bu sezon 38 numaralı formayı giyecek.

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