Hakan Arslan: Bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum

"Yeni sezonda güçlü bir Sivasspor ortaya çıkacağını düşünüyorum"

Murat KÜÇÜK / GEREDE-BOLU,() - Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, gelecek sezon ile hedefleriyle ilgili, "Hedefi; takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Yapılacak kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Hakan Arslan, "Özellikle havaların da serin ve ılık geçmesi efor açısından bizleri olumsuz etkilemiyor. Gayet iyi bir ortam var. Bulunduğumuz ortam son derece müsait bizim için. Yeri geliyor çift antrenman, yeri geliyor 3 antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıldan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni bir yapılanma içine girdik. Yeni bir oluşum var Sivasspor'da. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta yönetimimiz eksiklerimizi biliyor. Bu yönde çalışmaları var. Biz burada bulunduğumuz arkadaşlarla birlikte yeni sezona iyi hazırlanıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla birlikte güçlü bir Sivasspor umuyoruz." diye konuştu.

"YENİ SEZONDA GÜÇLÜ BİR SİVASSPOR'UN ORTAYA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten tecrübeli futbolcu, "Bakıldığı zaman ilk kampımız. Genel anlamda kondisyona, kuvvete dayalı geçiyor. Kampın son gününde Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etap hazırlıklarını da Hollanda'da yapacağız. Orada daha fazla arkadaşlarla birlikte daha fazla maç yapma şansımız olacak. Hazırlık maçlarımız var. Hollanda kampından sonra Türkiye'ye döndüğümüzde tam anlamıyla hazır bir Sivasspor olacak. İdmanlarımız keyifli geçiyor. Kondisyonun yanı sıra top antrenmanlarımız da oldukça zevkli geçiyor. Kondisyon yüklüyoruz, depoluyoruz. Dar alan maçlarla da keyifli antrenmanlar oluyor. Birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz. Geçmişte de Rıza hoca ile çalıştığım için istediklerini çok iyi biliyorum. Hedefi her zaman yüksekte olan hocamız. Diğer arkadaşlarımızı da bu düşünceye adapte edersek, katılacak arkadaşlarımızla birlikte yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşünüyorum ben" ifadelerini kullandı.

"İLK 6'NIN İÇERİSİNDE OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni sezonda ilk 6 içerisinde yer alacaklarını düşündüğünü aktaran Hakan Arslan, "Rıza hocanın olduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi; takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Önce kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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