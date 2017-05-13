Hagi'nin takımı şampiyon oldu

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Viitorul Constanta, tarihinde ilk Romanya 1. Lig şampiyonluğunu elde ederken, Hagi de antrenör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Bu arada Galatasaray Kulübü de Rumen teknik adamı kutlayarak, "Sıfırdan kurduğu Viitorul Constanta ile Romanya Ligi şampiyonu olan efsanemiz Gheorghe Hagi'yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL /

