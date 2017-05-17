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Hagi: "Avrupa'nın en iyi takımı olduk"

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.  Hagi, tarihin yazıldığı bir günü andıklarını dile getirerek, "Avrupa'nın en iyi takımı olduk. Bugünü hatırlamak...

Hagi: "Avrupa'nın en iyi takımı olduk"

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. 
Hagi, tarihin yazıldığı bir günü andıklarını dile getirerek, "Avrupa'nın en iyi takımı olduk. Bugünü hatırlamak için buraya seve seve gelirim. Hatırlamak ve birbirimizi görmek için güzel bir gün oldu. Bizim için önemli olan tekrar birbirimizi gördük. Maç önemli maç değildi. Maalesef sakatlığım olduğu için oynayamadım" dedi.
"BU BAŞARI KOLAY KOLAY GELMEZ"
UEFA Kupası'ndaki bu başarının kolay gelmeyeceğini söyleyen Hagi, "Bu başarının arkasında iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Bunun için başarılı olduk. Bunun arkasında böyle bir şey vardı. İleride iyi plan ve projeyle başka bir Türk takımı başarıya imza atabilir" şeklinde konuştu.
"COMAN'I AVRUPA'DA ÖNEMLİ KULÜPLER TAKİP EDİYOR"
Kendi takımı Viitorul Constanta'da forma giyen Florinel Coman ile ilgili de konuşun Hagi, "Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hagi'nin açıklamaları

Serhan TÜRK / İstanbul,()

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