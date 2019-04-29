Haftada 2 saat yüzerek finallere kaldı

Feyzi DAVULCU / UŞAK, () -

UŞAK'ta 2 yıl önce hobi amacıylı başladığı yüzmede kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çeken 11 yaşındaki Defne Sözver, haftada sadece 2 saat antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Yaz tatilerinde yüzme öğrenmesi amacıyla ailesi tarafından kursa gönderilen Defne, okullararası ve il yarışmalarında kazandığı birinciliklerin ardından bölge şampiyonalarında baraj derecelerini geçmeyi başardı. Son olarak İzmir'de yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakalarında A barajını geçen minik yüzücü Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Defne, Uşak'ta bulunan tek yüzme havuzunda yaklaşık 20 arkadaşı ile birlikte ayda 8 saat antrenman yapabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Defne Sözver antreman

- Havuz antrenmanından genel ve detay görüntü

- Defne Sözver havuzda antrenman genel görüntü

- Defne Sözver'in açıklamaları

- Antrenör Abdullah Karahan'ın açıklamaları

- Baba Cumhur Sözver'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)