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Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Karim Hafez ile teknik direktör Kemal Özdeş arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın 45’inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez,...
SPOR 08.11.2019, 21:29
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Karim Hafez ile teknik direktör Kemal Özdeş arasında gerginlik yaşandı.
Karşılaşmanın 45’inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez, oyun alanının terk ederken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile de tartıştı. Fenerbahçe’nin penaltı golünün ardından hakem Ali Palabıyık’a alkışla tepki gösteren Hafez sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Palabıyık’ı alkışlamaya devam eden Mısırlı savunma oyuncusu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart görmesinin oldukça sinirlenen Hafez, oyun alanını bir süre terk etmedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, oyuncusuna tepki gösterip, iterek soyunma odasına gönderdi.
Karşılaşmanın 45’inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez, oyun alanının terk ederken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile de tartıştı. Fenerbahçe’nin penaltı golünün ardından hakem Ali Palabıyık’a alkışla tepki gösteren Hafez sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Palabıyık’ı alkışlamaya devam eden Mısırlı savunma oyuncusu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart görmesinin oldukça sinirlenen Hafez, oyun alanını bir süre terk etmedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, oyuncusuna tepki gösterip, iterek soyunma odasına gönderdi.
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