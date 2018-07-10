Hacısalihoğlu'ndan İranlı stoper Hosseini açıklaması

Tolga SAĞLAM KRANJ(Slovenya), ()
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini ve son görüşmeleri yapacaklarını söyledi.
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Tolga SAĞLAM KRANJ(Slovenya), () Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini ve son görüşmeleri yapacaklarını söyledi. **GENİŞ HABER DAHA SONRA GEÇİLECEK**
10 Temmuz 2018 Salı 16:59
Tolga SAĞLAM KRANJ(Slovenya), ()
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini ve son görüşmeleri yapacaklarını söyledi.
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