Hacettepe - Yukatel Denizlispor: 0-4

ANKARA, ()



STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

HACETTEPE: Burak Çapkınoğlu, Ali Eren Karadağ, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Metehan Mert, Serdarcan Eralp, Çayan Poshoroğlu, İbrahim Karadavut (Dk. 74 Mustafa Hüseyin Seyhan), Furkan Temir (Dk. 56 Muhammed Ali Barutcu), Ozan Can Dursun (Dk. 63 Mehmet Can Güngör), Yağız Suat Bolat

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki Yavru, Sackey, Kadir Kurt, Kerem Can Akyüz, Mbamba, Recep Niyaz, Oscar Estupinan, Olcay Şahan (Dk. 73 Sacko), Burak Çalık (Dk. 46 Emre Sağlık), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Sedat Şahintürk)

GOLLER: Dk. 8 ve 72 Oscar Estupinan, Dk. 50 Recep Niyaz, Dk. 77 Ali Eren Karadağ (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Oscar Estupinan, Dk. 45+2 Zeki Yavru, Dk. 63 Tolgahan Acar, Dk. 85 Sedat Şahintürk (Yukatel Denizlispor), Dk. 63 Yağız Suat Bolat, Dk. 69 Metehan Mert (Hacettepe)



Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2'nci Lig ekibi Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4'üncü tura çıktı.

8'inci dakikada Yukatel Denizlispor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Burak Çalık'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca Denizlispor, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

50'nci dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Soldan cezasına giren Sedat Şahintürk'ün ortasında Recep Niyaz, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu: 0-2.

72'nci dakikada konuk ekip farkı açtı. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.

77'nci dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu kontrol edip soldan ceza sahasına giren Sacko, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren'in ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 0-4.

Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.