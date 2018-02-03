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Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0

ANKARA,() STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut HACETTEPE: Yasin, Berat, Rahmi, Hüseyin, Burak, Çağrı, Soner, Kadir, Alaaddin, Fethi, Mahmut  SAKARYASPOR: Ercüment, Fikret, Yasir, Burak, Ramazan Sal,...

Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0

ANKARA,()

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut
HACETTEPE: Yasin, Berat, Rahmi, Hüseyin, Burak, Çağrı, Soner, Kadir, Alaaddin, Fethi, Mahmut 
SAKARYASPOR: Ercüment, Fikret, Yasir, Burak, Ramazan Sal, Serdar, Ferhat, Talha, Ramazan Civelek, Tevfik, Ramazan Çevik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 20'nci hafta mücadelesinde Hacettepe ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikten sonra iki takım da puanlarını 35'e yükseltti. Hacettepe, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'inci hafta karşılaşmasında Silivrispor deplasmanına çıkacak. Sakaryaspor ise Pendikspor'u konuk edecek.

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