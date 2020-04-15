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Haak: Voleybol oynamayı çok özledim

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 'UnscriptedWith' video serisinin konuğu olan VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, “Bu zor günleri herkesin sağlıkla atlatmasını diliyorum" dedi.

SPOR 15.04.2020, 22:45 Murat Aydın
Haak: Voleybol oynamayı çok özledim

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 'UnscriptedWith' video serisinin konuğu olan VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, “Bu zor günleri herkesin sağlıkla atlatmasını diliyorum. Sahada olmayı, voleybol oynamayı çok özledim. Hayat normale dönünce ilk voleybol oynamak ve takım arkadaşlarımla hemen görüşmek istiyorum” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalında yayınlanan 'UnscriptedWith' video serisinin konuğu oldu. VakıfBank formasıyla 2019-2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde 170 sayıyla bu sezonun 'en skorer oyuncu'su olan 20 yaşındaki pasör çaprazı, ''Genel anlamda iyiyim. Evimde ailemle beraberim. Bu zor günleri herkesin sağlıkla atlatmasını diliyorum. Normalde sadece Milli Takım dönemi İsveç'te oluyorum. Şu an burada olmak tuhaf tabii ki. Bakalım ne zaman sona erecek. Voleyboldan uzak kalmak üzücü ama iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Çok uzun zamandır ailemi göremiyordum, şimdi onlarla vakit geçirebiliyorum. Sahada olmayı, voleybol oynamayı çok özledim. Sosyal medyada maçtan fotoğraflara etiketleyenler oluyor, gördükçe çok özlediğimi hissediyorum. Hayat normale dönünce ilk voleybol oynamak ve takım arkadaşlarımla hemen görüşmek istiyorum. Dışarıda kahve içmeyi de çok özledim'' dedi.

Taraftarımızla birlikte büyük bir aileyiz

VakıfBank'ta forma giydiği için çok şanslı olduğunu söyleyen İsveçli oyuncu, ''VakıfBank'a geldiğimde kulüp, takım ve taraftar beni çok sıcak karşıladı. Öncelikle burada voleybola ilgi çok yüksek. Taraftarlar çok tutkulu ve içten. VakıfBank için ve sporcular için yoğun destek veriyorlar. Senin için salonu dolduruyorlar. Sen de onlar için, takım için oynadığını hissediyorsun ve büyük bir aile oluyorsun, bu ailenin bir parçası oluyorsun. Giovanni Guidetti de çok başarılı ve iyi bir başantrenör. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla birlikte çok gelişiyorum. Giovanni'nin her detayı görmek gibi bir yeteneği var ve o detaylar gelişiminize en büyük katkıyı sağlıyor'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyorum

Kariyerinin en iyi turnuvasını Aralık 2019'daki FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı vurgulayan Isabelle Haak, ''Şampiyonlar Ligi çok farkı bir seviyede turnuva. Keyifle mücadele ettiğim bir turnuva ve çok eğlenceli maçlar deneyimliyoruz. En skorer oyuncu listesinde şu an birinci sıradayım. Bu çok güzel tabii ki mutluyum ama aynı derecede de önemsiz. Çünkü takımın neler yaptığı ve nerede olduğu önemli. Takım olmadan birey olarak bizler de o listelerde olamayız. Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün ben de kazanmak istiyorum. Kariyerimin en iyi turnuvası bence bu sezon oynadığımız FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ydı. Çok güçlü takımlarla üst seviye mücadele ettik ve ben de iyi bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum'' diye konuştu.

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