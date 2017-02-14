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H. Beer Sheva-Beşiktaş maçını Martin Atkinson yönetecek

İSTANBUL,() - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek. Beer...

H. Beer Sheva-Beşiktaş maçını Martin Atkinson yönetecek

İSTANBUL,() - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.

Beer Sheva şehrindeki Turner Stadyumu'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Martin Atkinson'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Adam Nunn'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Friend ve Craig Pawson olacak.

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